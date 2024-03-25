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Эзотерика

Франция ввела наивысший уровень террористической угрозы

Опубликовано:

Флаги Франции
Флаги Франции. Иллюстративное фото: pixabay.com

После теракта в Москве во Франции объявлен самый высокий уровень угрозы терактов. Об этом сообщил премьер-министр страны, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как написал в соцсетях глава кабмина Франции Габриэль Атталь, 23 марта Эмманюэль Макрон созвал в Елисейском дворце Совет обороны и национальной безопасности страны. Поводом для заседания Атталь назвал непосредственно произошедший 22 марта теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, где несколько вооруженных людей открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание.

"Учитывая заявление "Исламского государства" о том, что оно берет на себя ответственность за нападение, и угрозы, поступающие нашей стране, мы решили поднять значение Вижипирата (национальной системы оповещения о террористических угрозах - прим. ред.) до самого высокого уровня - "чрезвычайная готовность к нападению", - заявил Атталь.

Вижипират включает в себя пять уровней предупреждения террористической угрозы, от "белого", где угрозы не ожидается, до наивысшего "пурпурного".

Наивысший уровень предполагает большой риск проведения в стране нескольких связанных друг с другом террористических актов, в том числе с использованием "нетрадиционных" методов. При введении этого уровня угрозы власти разрешают соответствующим ведомствам применять для предотвращения возможных терактов меры, наносящие ущерб общественной жизни.

Издание пишет, что одно из последних обращений к максимальному уровню Вижипирата во Франции произошло в середине октября 2023 года на фоне "антисемитских актов", связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль. Тогда на севере Франции 20-летний выходец из Чечни нанес смертельное ножевое ранение школьному учителю в городе Аррас, а после страну захлестнула волна ложных сообщений о минированиях объектов транспортной сети, школ и культурных центров.

Напомним, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось о 133 погибших, позже число жертв теракта выросло до 137 человек, пострадали более сотни человек.

Позже в ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта.

24 марта в России был объявлен день общенационального траура.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе РФ Владимиру Путину и провел оперативное совещание Совбеза РК, на котором были рассмотрены вопросы координации правоохранителей и МИО в экстремальных ситуациях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072895-frantsiya-vvela-naivysshiy-uroven-terroristicheskoy-ugrozy/

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