Возросло количество погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Количество погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" под Москвой возросло до 137 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации, передает NUR.KZ.

По данным официального Telegram-канала Следственного комитета РФ, следователи и криминалисты продолжают работу на месте теракта в подмосковном Красногорске в "Крокус Сити Холле".

"Продолжается сбор и процессуальное закрепление доказательственной базы по уголовному делу с целью воссоздания всех обстоятельств произошедшего.

В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования", - отметили в ведомстве.

С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.

При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы.

Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы.

Проводятся следственные действия с потерпевшими. Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе", - рассказали в СК РФ.

Здесь добавили, что расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета РФ.

Напомним, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось о 133 погибших, пострадали более сотни человек. Позже в ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта.

Сегодня, 24 марта, в России день общенационального траура.

Как стало известно, в результате атаки погибли победительница конкурса красоты "Мисс Тверь-2001" Екатерина Новоселова и помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер.