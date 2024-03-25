О задержании мужчины, планировавшего теракт, заявили в Азербайджане

Служба государственной безопасности Азербайджана заявила о задержании мужчины, планировавшего теракт, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на ведомство, задержанный намеревался убить главу администрации города Ленкорань.

"В ходе расследования, проведенного в СГБ, были выявлены основательные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Аскеров Бахруз, проживающий в Мурманске в Российской Федерации, вступив в сговор с другими лицами, планировал совершить теракт на территории Азербайджана.

Было установлено, что Бахруз Аскеров, привлекая к тайной связи лиц, проживающих в различных регионах республики, давал им поручения об организации покушения на жизнь главы исполнительной власти города Ленкорань", — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, СГБ установила, что он поручил другим злоумышленникам совершить покушение на иностранного гражданина, преподающего английский язык в некоторых районах Азербайджана.

Аскерова задержали и привлекли к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса республики. Сейчас мужчина под арестом.

В Службе госбезопасности также добавили, что задержанный планировал организовать проведение военных учений на территории иностранного государства с участием людей, с которыми он контактировал.

Напомним, 22 марта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось о 133 погибших, позже число жертв теракта выросло до 137 человек, пострадали более сотни человек.

Позже в ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта.

24 марта в России был объявлен день общенационального траура.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе РФ Владимиру Путину и провел оперативное совещание Совбеза РК, на котором были рассмотрены вопросы координации правоохранителей и МИО в экстремальных ситуациях.

Сегодня стало известно, что после теракта в России Франция ввела наивысший уровень террористической угрозы.