О задержании мужчины, планировавшего теракт, заявили в Азербайджане
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Служба государственной безопасности Азербайджана заявила о задержании мужчины, планировавшего теракт, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет издание, ссылаясь на ведомство, задержанный намеревался убить главу администрации города Ленкорань.
"В ходе расследования, проведенного в СГБ, были выявлены основательные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Аскеров Бахруз, проживающий в Мурманске в Российской Федерации, вступив в сговор с другими лицами, планировал совершить теракт на территории Азербайджана.
Было установлено, что Бахруз Аскеров, привлекая к тайной связи лиц, проживающих в различных регионах республики, давал им поручения об организации покушения на жизнь главы исполнительной власти города Ленкорань", — уточнили в ведомстве.
Помимо этого, СГБ установила, что он поручил другим злоумышленникам совершить покушение на иностранного гражданина, преподающего английский язык в некоторых районах Азербайджана.
Аскерова задержали и привлекли к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса республики. Сейчас мужчина под арестом.
В Службе госбезопасности также добавили, что задержанный планировал организовать проведение военных учений на территории иностранного государства с участием людей, с которыми он контактировал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072955-o-zaderzhanii-muzhchiny-planirovavshego-terakt-zayavili-v-azerbaydzhane/