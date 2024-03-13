Al Arabiya: ХАМАС согласен на предложение США о прекращении огня в Газе

ХАМАС согласилось принять измененную версию предложения США в секторе Газа. Об этом пишет издание Al Arabiya, ссылаясь на высокопоставленного представителя ХАМАС, передает NUR.KZ.

По данным издания, ожидается, что в ближайшие дни представители ХАМАС прибудут в столицу Египта Каир, чтобы обсудить окончательные детали сделки.

Отмечается, что ранее Белый дом призвал ХАМАС освободить женщин, пожилых и раненых заложников и согласиться на временное прекращение огня, чтобы обеспечить более прочное соглашение.

"Сегодня на столе переговоров лежит соглашение о прекращении огня сроком на шесть недель, которое превратится в нечто более прочное, если ХАМАС освободит женщин, раненых и пожилых людей", — заявил журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам источника, соглашение будет предусматривать постепенное возвращение палестинцев, перемещенных из сектора Газа.

Мохаммад Наззаль, член политического бюро ХАМАС, ранее заявлял, что переговоры продолжаются, но не дают результатов.

"Израильское присутствие в секторе Газа препятствует возвращению перемещенных лиц", — сказал Наззаль изданию.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Недавно премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.