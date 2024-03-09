Идею вступления в ЕС рассматривают в Армении, заявили в МИДе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что в стране активно обсуждают идею вступления в ЕС - ранее с такими заявлениями выступал спикер парламента Ален Симонян.

Идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых вопросов, признался министр в ходе интервью турецкой телекомпании TRT World, пишет РИА Новости.

"Учитывая все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности. Не открою секрета, если скажу, что в этом ряду есть также идея членства в ЕС. У народа Армении есть европейские устремления... Мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет завершение этого процесса, которое никто не может предсказать", - заявил Симонян.

По его словам, у Армении есть все возможности, чтобы выстраивать отношения с разными странами, в том числе с Европейским союзом. Он также отметил, что между Арменией и ЕС существует ряд соглашений о партнерстве.

"Мы обсуждаем либерализацию визового режима, какие-то новые механизмы, которые можно использовать в наших отношениях..., впервые в истории Европейский союз был вовлечен в обеспечение безопасности нашего региона. Вы знаете, что в Армении находится миссия наблюдателей ЕС, которая контролирует границу между Арменией и Азербайджаном", - добавил министр.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика готова углублять отношения с Европейским Союзом и даже стать кандидатом на членство в ЕС.

Напомним также, что 22 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому телеканалу заявил о заморозке участия его страны в ОДКБ. Однако о возможности полного выхода из организации ничего не говорилось.

Позже в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности прокомментировали заявление Пашиняна, заявив, что никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало.

Отметим, ранее в Сети начали ходить слухи о возможном выходе Армении из ОДКБ. Однако еще в ноябре прошлого года Никол Пашинян комментировал этот вопрос.

Тогда же, в ноябре прошлого года, в Минске проходил саммит ОДКБ, но на заседании не было никого со стороны Армении. Незадолго до мероприятия стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян не будет присутствовать. Позже он заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако блоку и самой Армении нужно задуматься над следующими шагами. Сейчас же страна, по словам Пашиняна, ищет и других партнеров в сфере безопасности.

При этом в январе 2023 года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане.

29 февраля Никол Пашинян заявил, что Ереван юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства.