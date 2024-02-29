В Армении заявили о готовности стать кандидатом на членство в ЕС

Спикер парламента Армении заявил, что страна готова стать кандидатом на членство в ЕС и хочет углублять отношения с Евросоюзом, передает NUR.KZ со ссылкой на Интерфакс.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика готова углублять отношения с Европейским Союзом и даже стать кандидатом на членство в ЕС.

"Мы готовы, однозначно", – заявил Симонян в ответ на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Армения готова идти по тому пути, который обеспечит ей максимальную безопасность.

"Сегодня демократия, быть демократической страной – это самая большая система безопасности. Мы считаем, что наша безопасность – это быть демократической страной, тесно работать с демократической системой", – заявил спикер парламента.

Напомним, 22 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому телеканалу заявил о заморозке участия его страны в ОДКБ. Однако о возможности полного выхода из организации ничего не говорилось.

Позже в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности прокомментировали заявление Пашиняна, заявив, что никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало.

Отметим, ранее в Сети начали ходить слухи о возможном выходе Армении из ОДКБ. Однако еще в ноябре прошлого года Никол Пашинян комментировал этот вопрос.

Тогда же, в ноябре прошлого года, в Минске проходил саммит ОДКБ, но на заседании не было никого со стороны Армении. Незадолго до мероприятия стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян не будет присутствовать. Позже он заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако блоку и самой Армении нужно задуматься над следующими шагами. Сейчас же страна, по словам Пашиняна, ищет и других партнеров в сфере безопасности.

При этом в январе 2023 года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане.

29 февраля Никол Пашинян заявил, что Ереван юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства.