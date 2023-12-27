"Родина должна и будет воссоединена": Си Цзиньпин вновь заговорил о Тайване

Китайский лидер Си Цзиньпин заговорил воссоединении Тайваня с КНР. Очередное заявление было сделано за несколько недель до начала президентских выборов на острове, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Лидер Китая Си Цзиньпин вновь заговорил о намерении воссоединить Тайвань с остальным Китаем. Это произошло в минувший вторник в обращении, посвященном 130-летию со дня рождения Мао Цзэдуна – основателя Китайской Народной Республики.

"Осуществление полного воссоединения с родиной – это неизбежный путь развития, это справедливо и то, чего хочет народ. Родина должна и будет воссоединена.

Мы должны способствовать мирному развитию отношений между двумя проливами и решительно препятствовать тому, чтобы Тайвань каким-либо образом отделялся от Китая", – сказал Си.

К слову, на Тайване через несколько недель намечаются президентские выборы, на которых, согласно опросам граждан, лидирует действующий вице-президент Лай Цзинте – кандидат от Демократической прогрессивной партии и соратник президента Цай Инвэнь. Оба, как отмечается, являются сторонниками независимого Тайваня.

Также в президентской гонке примут участие Хоу Юи от партии Гоминьдан и Кэ Вэньчже от Тайваньской народной партии – оба считаются сторонниками "более тесных отношений с КНР".

Отметим, что менее недели назад председатель КНР Си Цзиньпин лично пообещал президенту США Джо Байдену воссоединить Тайвань с материковым Китаем. Перед этим лидер КНР заявил назвал воссоединение "общим желанием всех китайцев".

Отношения Тайваня и Китая

Согласно информации на сайте организации CFR, Тайвань независим от Китая с 1949 года, но Пекин все равно рассматривает остров как часть своей территории. В КНР неоднократно заявляли, что в конечном итоге материковый Китай все равно объединится с Тайванем, даже если придется применить силу.

Сейчас главой Тайваня является Цай Инвэнь, чья партийная платформа активно выступает за независимость.

Вопрос независимости острова часто становится камнем преткновения между США и Китаем. Так, в 2021 году президент США Байден заявлял, что Вашингтон не поддерживает идею независимости Тайваня, но неоднократно говорил, что Штаты будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая.

Кроме того, в 2022 году напряженность между Пекином и Вашингтоном усилила поездка экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Напомним, что после того, как Пелоси покинула Тайвань, китайская сторона пригрозила Тайваню долгосрочными и жесткими мерами и начала масштабные учения вокруг острова.

Тогда ВС Тайваня в ответ на действия КНР решили провести собственные военные учения. А в конце августа прошлого года впервые открыли огонь в сторону китайского дрона.