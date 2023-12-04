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Израиль расширил военные действия на весь сектор Газа

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Разрушения в секторе Газа
Сектор Газа. Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Армия обороны Израиля расширила свою наземную операцию на территорию всего сектора Газа. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как пишет издание, ссылаясь на израильские СМИ, к северу от города Хан-Юнис в секторе Газа уже развернуты бронетанковые войска, которые наносят удары по объектам организации ХАМАС.

Ожидается, что в скором времени в этот район будут переброшены дополнительные силы Израиля.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви подтвердил, что армия Израиля начинает в южной части сектора Газа наземную операцию.

"Вчера и сегодня мы уничтожили бригадных командиров, ротных командиров и многих боевиков (ХАМАС - прим. ред.). А вчера утром мы начали тот же процесс на юге сектора Газа. Он будет вестись с не меньшей мощью (чем на севере - прим. ред.) и принесет не меньшие результаты", - заявил Халеви.

Перемирие в секторе Газа

Напомним, четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.

Сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между ХАМАС и Израилем может быть продлено по формуле "один день - десять человек".

В понедельник, 27 ноября, стало известно, что стороны договорились продлить перемирие еще на два дня.

Между тем глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия страны вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой.

На прошлой неделе движение ХАМАС передало пятую группу заложников представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа.

30 ноября стало известно, что ХАМАС освободил еще 14 заложников. Это 10 израильтян и 4 заложника тайского происхождения, которых направили на территорию Израиля.

В тот же день, 30 ноября, сообщалось о продлении срока перемирия между Израилем и ХАМАС сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Позже сделку подтвердили и представители ХАМАС.

Однако уже 1 декабря стороны заявили об окончании перемирия. Позже ХАМАС и Израиль обменялись обвинениями в нарушении условий перемирия. Армия обороны Израиля заявила о запущенных со стороны сектора Газа ракетах, а в ХАМАС заявили, что Израиль ударил по лагерям в городах Хан-Юнис и Рафах на юге сектора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048964-izrail-rasshiril-voennye-deystviya-na-ves-sektor-gaza/

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