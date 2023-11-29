СМИ: ХАМАС передал пятую группу заложников Красному кресту в Газе

Палестинское движение ХАМАС передало пятую группу заложников представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа, об этом сообщают СМИ.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Египта, ХАМАС доставил пятую группу заложников Красному Кресту в Газе, поскольку соглашение о прекращении огня продлено на пятый день.

"По словам египетских и катарских чиновников, участники переговоров добиваются от обеих сторон дальнейшего продления паузы", – пишет издание.

По данным The Times of Israel, ХАМАС передал представителям МККК 10 заложников.

Также, по информации издания, в соцсетях появилось видео, снятое на юге Газы. Судя по кадрам – парад из трех белых пикапов и фургонов проезжает по улицам. А в этих автомобилях, предположительно, находятся заложники, которых ХАМАС собирается освободить в ближайшие часы.

Перемирие в секторе Газа

Напомним, четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.

Сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

При этом ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что временное перемирие не означает конца войны и операции в Газе.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между ХАМАС и Израилем может быть продлено по формуле "один день — десять человек".

А в понедельник стало известно, что стороны договорились продлить перемирие еще на два дня.

Между тем глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия страны вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой.