Министр обороны Израиля пообещал после перемирия атаковать Газу с большей силой

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия страны вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, операция развернется по всему анклаву.

Выступая перед военнослужащими, глава Минобороны Израиля заявил, что у них есть только несколько дней на передышку, прежде чем войска вновь вернуться к войне.

"Мы будем использовать такое же количество силы и даже больше", — цитирует издание Галанта.

Он пообещал, что ХАМАС после возобновления боев "сначала встретит бомбы военно-воздушных сил, после этого снаряды танков и артиллерии и ковши D9 [бронированные бульдозеры], а потом, наконец, огонь пехотных войск".

"Мы будем сражаться на всей территории сектора", — заключил глава Минобороны.

Перемирие в секторе Газа

Напомним, четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.

Сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

При этом ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что временное перемирие не означает конца войны и операции в Газе.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между ХАМАС и Израилем может быть продлено по формуле "один день — десять человек".

А вчера стало известно, что стороны договорились продлить перемирие еще на два дня.