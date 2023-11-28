Министр обороны Израиля пообещал после перемирия атаковать Газу с большей силой
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Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия страны вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.
По его словам, операция развернется по всему анклаву.
Выступая перед военнослужащими, глава Минобороны Израиля заявил, что у них есть только несколько дней на передышку, прежде чем войска вновь вернуться к войне.
"Мы будем использовать такое же количество силы и даже больше", — цитирует издание Галанта.
Он пообещал, что ХАМАС после возобновления боев "сначала встретит бомбы военно-воздушных сил, после этого снаряды танков и артиллерии и ковши D9 [бронированные бульдозеры], а потом, наконец, огонь пехотных войск".
"Мы будем сражаться на всей территории сектора", — заключил глава Минобороны.
Перемирие в секторе Газа
Напомним, четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.
Сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
При этом ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что временное перемирие не означает конца войны и операции в Газе.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между ХАМАС и Израилем может быть продлено по формуле "один день — десять человек".
А вчера стало известно, что стороны договорились продлить перемирие еще на два дня.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047890-ministr-oborony-izrailya-poobeschal-posle-peremiriya-atakovat-gazu-s-bolshey-siloy/