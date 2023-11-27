Перемирие между Израилем и ХАМАС продлили еще на два дня
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Перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня. Ранее ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии, передает NUR.KZ со ссылкой на Al Jazeera.
Сообщается, что министр иностранных дел Катара объявил о достижении договоренности о продлении перемирия в Газе на два дня.
ХАМАС утверждает, что перемирие продлено по договоренности с Катаром и Египтом, в то время как Израиль заявил, что готов продлить паузу в боевых действиях в обмен на освобождение большего числа пленных, удерживаемых в Газе.
Перемирие в секторе Газа
Напомним, четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.
Сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
При этом ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что временное перемирие не означает конца войны и операции в Газе.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между ХАМАС и Израилем может быть продлено по формуле "один день — десять человек".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047878-peremirie-mezhdu-izrailem-i-hamas-prodlili-esche-na-dva-dnya/