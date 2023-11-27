Перемирие между Израилем и ХАМАС продлили еще на два дня

Перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня. Ранее ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии, передает NUR.KZ со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что министр иностранных дел Катара объявил о достижении договоренности о продлении перемирия в Газе на два дня.

ХАМАС утверждает, что перемирие продлено по договоренности с Катаром и Египтом, в то время как Израиль заявил, что готов продлить паузу в боевых действиях в обмен на освобождение большего числа пленных, удерживаемых в Газе.

Перемирие в секторе Газа

Напомним, четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.

Сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

При этом ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что временное перемирие не означает конца войны и операции в Газе.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между ХАМАС и Израилем может быть продлено по формуле "один день — десять человек".