Израиль и ХАМАС договорились об освобождении заложников и временном перемирии

Власти Израиля и палестинская группировка ХАМАС заключили сделку - боевики вернут часть заложников в обмен на палестинских заключенных и временное прекращение огня.

Times of Israel сообщает, что в среду рано утром кабинет министров Израиля одобрил соглашение с ХАМАС об освобождении примерно 50 заложников, похищенных членами ХАМАС.

При этом, издание отмечает, что не все члены правительства Израиля проголосовали за заключение сделки. В частности, по данным СМИ, три члена ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, проголосовали против.

Все детали сделки власти Израиля обнародовать не стали, однако в правительстве сообщили, что ожидается освобождение 50 человек, в основном женщин и детей, группами по 12-13 человек в день.

Взамен Израиль согласился на прекращение огня минимум на четыре дня впервые с обострения конфликта.

Израильское издание Haaretz уточняет, что сделку поддержали и израильские силовые службы — ЦАХАЛ, контрразведка "Шин Бет" и разведка "Моссад".

При этом премьер-министр Израиля Нетаньяху подчеркнул, что прекращение огня не означает прекращения израильской операции в секторе Газа.

"Мы не остановим войну после прекращения огня. Я хотел бы прояснить — мы находимся в состоянии войны, и мы будем продолжать войну до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: ликвидируем ХАМАС, вернем всех заложников и пропавших без вести и обеспечим отсутствие угрозы Израилю в секторе Газа", - цитирует издание Нетаньяху.

Премьер также отметил, что большую помощь в заключении сделки Израилю оказало вмешательство президента США Джо Байдена - он помог включить в сделку большее число заложников и меньше уступок для ХАМАС со стороны Израиля.

По некоторым данным, сейчас в заложниках ХАМАС находятся примерно 240 человек.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько дней были задержаны более 100 членов палестинской группировки ХАМАС.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что палестинское движение ХАМАС и израильские власти согласились на введение трехдневного перемирия на территории сектора Газа.

В рамках соглашения Израиль также согласился на ввоз ограниченного количества топлива в сектор Газа под контролем ООН. Но тогда не уточнялось, когда именно вступят в силу договоренности между двумя сторонами.

Позже стало известно, что Израиль отказался от предложения боевиков ХАМАС обменять 50 заложников в обмен на несколько дней перемирия. Тель-Авив потребовал освободить как можно больше своих людей.

Добавим, что 20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. 5,6 тыс. из них – дети.