Еще 14 заложников освободил ХАМАС
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Группа заложников, состоящая из 10 израильтян и 4 тайцев, была освобождена в секторе Газа и в настоящее время направлена к границе с Египтом.
"Основываясь на информации, полученной от Красного Креста, 10 израильтян и 4 заложника тайского происхождения направляются на территорию Израиля. Освобожденные заложники в настоящее время направляются в Израиль через Египет к месту встречи с нашими солдатами", - сообщает в Telegram пресс-служба армии Израиля.
Сотрудники службы безопасности проверят личности освобожденных заложников на месте встречи.
Имена освобожденных публикует Telegram-канал "Дежурный по Израилю".
Перемирие в секторе Газа
Напомним, четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.
Сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между ХАМАС и Израилем может быть продлено по формуле "один день — десять человек".
В понедельник, 27 ноября, стало известно, что стороны договорились продлить перемирие еще на два дня.
Между тем глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия страны вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой.
Накануне, 29 ноября, движение ХАМАС передало пятую группу заложников представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа. Речь идет, по данным The Times of Israel, о десяти заложниках.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048315-esche-14-zalozhnikov-osvobodil-hamas/