Еще 14 заложников освободил ХАМАС

Группа заложников, состоящая из 10 израильтян и 4 тайцев, была освобождена в секторе Газа и в настоящее время направлена к границе с Египтом.

"Основываясь на информации, полученной от Красного Креста, 10 израильтян и 4 заложника тайского происхождения направляются на территорию Израиля. Освобожденные заложники в настоящее время направляются в Израиль через Египет к месту встречи с нашими солдатами", - сообщает в Telegram пресс-служба армии Израиля.

Сотрудники службы безопасности проверят личности освобожденных заложников на месте встречи.

Имена освобожденных публикует Telegram-канал "Дежурный по Израилю".

Перемирие в секторе Газа

Напомним, четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.

Сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между ХАМАС и Израилем может быть продлено по формуле "один день — десять человек".

В понедельник, 27 ноября, стало известно, что стороны договорились продлить перемирие еще на два дня.

Между тем глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия страны вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой.

Накануне, 29 ноября, движение ХАМАС передало пятую группу заложников представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа. Речь идет, по данным The Times of Israel, о десяти заложниках.