Нетаньяху назвал условие продления перемирия с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между ХАМАС и Израилем может быть продлено по формуле "один день — десять человек", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на израильские СМИ, в разговоре с Байденом Нетаньяху заявил о готовности продлить действующее перемирие с ХАМАС для продолжения освобождения заложников. С начала перемирия ХАМАС освободил уже около 60 израильтян и иностранцев.

"Мы привезли домой еще одну группу заложников, детей и женщин, и я был тронут до глубины души, как и вся нация, когда мы увидели воссоединившиеся семьи", — заявил израильский премьер.

Он добавил, что перемирие может быть продлено при условии, если за каждый день перемирия ХАМАС будет возвращать 10 заложников.

При этом израильский премьер подчеркнул, что после прекращения действия соглашения о перемирии армия страны вернется к достижению своих целей — уничтожению ХАМАС, чтобы сектор Газа не вернулся к тому состоянию, в котором он был, и освобождению всех заложников.

По данным СМИ, ХАМАС тоже согласен на пролонгацию соглашения.

Напомним, четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.

Сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

При этом ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что временное перемирие не означает конца войны и операции в Газе.

"Мы будем продолжать войну до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: ликвидируем ХАМАС, вернем всех заложников и пропавших без вести и обеспечим отсутствие угрозы Израилю в секторе Газа", — заявил премьер Израиля.

Добавим, что, согласно некоторым данным, сейчас в заложниках ХАМАС находятся примерно 240 человек, среди которых граждане не только Израиля, но и Таиланда, США и ряда других стран.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. 5,6 тыс. из них - дети.