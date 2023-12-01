Израиль возобновил боевые действия в Газе. Обе стороны конфликта винят друг друга в срыве перемирия

Израильская авиация возобновила в пятницу утром удары по Газе, после того как воюющие стороны не смогли договориться о продолжении перемирия, длившегося 7 дней.

Корреспондент Би-би-си в израильском Сдероте Анна Фостер сообщает о громких взрывах и клубах дыма, поднимающихся над севером сектора Газа, о ракетах, выпущенных из Газы по Израилю, и работе систем ПВО «Железный купол». Во многих районах Газы слышны звуки стрельбы и взрывы.

Уже через два часа после возобновления военных действий подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы сообщило о 60 погибших и десятках раненых, а также о том, что в результате авиаударов разрушено по меньшей мере 8 домов.

Медики и очевидцы говорят, что самые интенсивные бомбардировки наблюдаются в лагере Хан-Юнис и Рафахе на юге сектора. Точечные удары с воздуха наносятся также в центральных и северных районах.

Над лагерем беженцев Хан-Юнис израильские самолеты разбросали листовки, в которых рекомендуют мирным жителям в целях безопасности уходить на юг. В листовках говорится, что Хан-Юнис стал «опасной зоной военных действий» и предлагается искать убежища в соседнем Рафахе на границе с Египтом.

С начала войны такие листовки распространялись в ряде районов, ЦАХАЛ называет это «одной из мер по защите мирного населения cектора Газа». Кроме того, израильские военные создали специальную карту Газы, поделенную на сотни разных зон, которая, по их словам, должна помочь людям избегать мест, где будут вестись боевые действия.

Как заявили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, боевые действия были возобновлены, поскольку ХАМАС нарушил условия соглашения о перемирии, не выполнив свои обязательства по освобождению в пятницу всех похищенных женщин и возобновив ракетные обстрелы Израиля.

В заявлении также сказано, что Израиль, возвращаясь к ведению боевых действий, по-прежнему привержен достижению своих целей — освобождению заложников, уничтожению ХАМАС и получения гарантий того, что сектор Газа «никогда не будет представлять угрозу для жителей Израиля».

В интервью Би-би-си представитель ЦАХАЛ генерал Питер Лернер подчеркнул, что армия наносит удары по укрепленным пунктам ХАМАС, а на вопрос, где именно находятся эти цели, он сообщил, что не может дать ответ из «оперативных соображений», но ЦАХАЛ «действует в строгом соответствии с правилами вооруженных конфликтов».

Как сообщил в свою очередь Би-би-си источник, близкий к переговорам между Израилем и ХАМАС, по мнению этой группировки, ответственность за срыв перемирия несет Израиль, который перекрыл поставки топлива на север сектора Газа.

Переговоры на фоне войны

Как пишет корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Хьюго Бачега со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Египет и Катар, которые помогли заключить первоначальную сделку, все еще пытаются достичь нового соглашения.

Но это трудные переговоры. Ключевым элементом перемирия было освобождение людей, похищенных ХАМАС 7 октября. Более 100 заложников были освобождены в обмен на палестинцев из израильских тюрем.

В сделке участвовали только женщины, подростки и дети. Большинство из 140 оставшихся пленников — мужчины и израильские военнослужащие. Судя по всему, ХАМАС не хочет освобождать их на тех же условиях, что и в предыдущем соглашении.

В пятницу Катар призвал к решительным международным действиям с целью положить конец насилию в Газе. В заявлении МИД Катара говорится, что возобновление боевых действий после паузы «осложняет роль Катара в качестве посредника в переговорном процессе и усугубляет гуманитарный кризис в Газе».

По данным ООН, до 80% населения Газы, где проживает 2,3 млн человек, было вынуждено покинуть свои дома из-за боевых действий. Многие в условиях зимы вынуждены ночевать в палатках и временных убежищах. В Газе наблюдается острая нехватка продовольствия, воды и медикаментов, а также критическое состояние местной системы здравоохранения.

Прекращение огня позволило увеличить количество грузовиков, доставляющих помощь на территорию, но ООН заявила, что этого все равно недостаточно для удовлетворения потребностей Газы в гуманитарной помощи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, уже трижды с начала войны посещающий этот регион и встречавшийся с представителями Израиля и Палестинской автономии, отказался комментировать срыв перемирия.

Ранее он призвал израильские власти сделать все возможное для защиты мирных жителей в Газе и сказал, что Вашингтон все еще надеется на продление перемирия.