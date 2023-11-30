Израиль и ХАМАС продлили срок перемирия

О продлении срока перемирия между Израилем и ХАМАС сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Позже сделку подтвердили и представители ХАМАС, передает NUR.KZ.

Как сообщает официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля, "в свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и при соблюдении условий рамочного соглашения, оперативная пауза будет продолжена".

О продлении сроков перемирия объявило и движение ХАМАС.

"Было достигнуто соглашение о продлении перемирия на седьмой день - четверг", - приводит текст заявления ХАМАС РИА Новости.

В свою очередь агентство ТАСС со ссылкой на МИД Катара сообщает, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС будет действовать еще один день на тех же условиях.

"Палестинская и израильская стороны достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на один день (четверг) на прежних условиях, а именно: прекращение огня и доставка гуманитарной помощи [в анклав]. Договоренности были достигнуты при посредничестве Катара, Египта и США", - подтвердил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Перемирие в секторе Газа

Напомним, четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.

Сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между ХАМАС и Израилем может быть продлено по формуле "один день — десять человек".

В понедельник, 27 ноября, стало известно, что стороны договорились продлить перемирие еще на два дня.

Между тем глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия страны вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой.

Накануне, 29 ноября, движение ХАМАС передало пятую группу заложников представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа. Речь идет, по данным The Times of Israel, о десяти заложниках.

Сегодня стало известно о том, что ХАМАС освободил еще 14 заложников. Это 10 израильтян и 4 заложника тайского происхождения, которых направили на территорию Израиля.