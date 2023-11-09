Армия Израиля заявила, что ХАМАС потерял контроль над севером Газы

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на последнем брифинге заявил, что группировка ХАМАС потеряла контроль над севером сектора Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Хагари отметил, что часть жителей анклава эвакуировалась с севера на юг.

"Сегодня мы видели, что порядка 50 тысяч жителей Газы перешли с севера сектора на юг. Они покидают (север анклава — прим. ред.), так как понимают, что ХАМАС потеряло контроль на севере Газы и что на юге есть более безопасный район, куда поставляются лекарства, еда и вода", — утверждает он.

Отмечается, что вчера офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщил, что тысячи людей выдвинулись с севера на юг анклава по гуманитарному коридору.

Издание напоминает, что ЦАХАЛ ежедневно призывает жителей Газы перемещаться с севера в южные районы у границы с Египтом, чтобы избежать бомбардировок. В последние несколько дней действует эвакуационный коридор по дороге Салах ад-Дина.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

6 ноября СМИ сообщили, что количество погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тысяч человек.