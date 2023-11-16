Зеленский выступил против заморозки конфликта Украины с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не может позволить себе замороженный конфликт с Россией с патовой ситуацией, передает NUR.KZ со ссылкой на Страна.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с журналистами из стран Африки. Он заявил, что его страна не может позволить себе заморозить конфликт с Россией в условиях патовой ситуации, так как это будет означать незавершенность войны.

"Если это патовая ситуация и замороженный конфликт, мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать. Или наши внуки будут воевать. Мы уже потеряли очень многих людей. Хотим ли мы так жить, зная, что мы будем растить детей, которые точно потом будут воевать? Патовая ситуация – это временная слабость. Если мы хотим закончить войну, мы должны ее закончить", – заявил украинский лидер.

Зеленский допустил, что окончание войны может быть разным, но завершение конфликта необходимо.

Окончание войны, по словам президента Украины, наступит тогда, когда РФ выведет свои войска из страны, а также начнет уважать территориальную целостность и устав ООН.

Напомним, в конце октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине. До этого о возможном диалоге высказывался Владимир Путин.

"Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, – отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры", – заявлял он.

К слову, в октябре прошлого года Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о действиях страны "в ответ на попытку России аннексировать территории Украины".

"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", – говорится в первом пункте решения СНБО страны.

В июле этого года Зеленский подтвердил, что Украина пойдет на переговоры с Россией, когда выйдет на свои международно признанные границы, а не на линию соприкосновения на 24 февраля прошлого года.

Также напомним, в октябре Зеленский говорил, что не будет баллотироваться на второй срок в случае, если война будет окончена. В начале ноября депутат Верховной Рады сообщил, что в Украине утверждена дата президентских выборов. Однако вскоре Зеленский опроверг эту информацию, заявив, что сейчас украинцам стоит думать о защите государства и "не распадаться" на споры.

В Госдепе на это заявили, что решение президента Украины не проводить выборы в военное время соответствует конституции. Позже в украинской ЦИК сообщили, что Владимир Зеленский будет исполнять свои полномочия и после истечения их срока.