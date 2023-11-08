Прекращение полномочий Зеленского без выборов исключили в ЦИК Украины

В ЦИК Украины сообщили, что Владимир Зеленский будет исполнять свои полномочия после истечения их срока, так как по закону выборы в период военного положения не проводятся, передает "Радио Свобода".

Заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик заявил, что комиссия не получала никакой информации о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.

Он добавил, что ранее Владимир Зеленский предложил Верховной Раде снова продлить военное положение на 90 дней. В случае одобрения он продлится до февраля.

"Согласно действующему законодательству Украины, какие-либо выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся", – сказал Сергей Дубовик.

Также он рассказал, будут ли полномочия президента Украины и впоследствии парламенту автоматически продлены в 2024 году.

"Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное – это политические спекуляции относительно окончания полномочий, перехода каких-то полномочий", – добавил заместитель председателя ЦИК.

Напомним, в минувшие выходные депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Владимир Зеленский утвердил дату президентских выборов в Украине – с его слов, они состоятся в 2024 году.

Позже сам глава Украины Владимир Зеленский высказался против проведения президентских выборов в следующем году.

"Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более тогда, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями для Украины", – отметил он.

При этом, как пишут украинские СМИ, сказать точно, состоятся ли выборы президента в марте 2024 года, можно будет лишь в конце декабря.

Отмечается, что, по закону, президентская кампания должна стартовать за 90 дней, то есть 31 декабря. И если к тому времени Рада не поменяет Избирательный кодекс, который запрещает проведение выборов во время военного положения – а его Зеленский уже предложил продлить до 14 февраля – то, соответственно, выборов в срок не будет.

Тем временем представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что решение Владимира Зеленского не проводить в Украине выборы соответствует конституции страны.