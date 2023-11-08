На отказ Зеленского проводить выборы в Украине отреагировали в Госдепе США

Представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что решение Владимира Зеленского не проводить в Украине выборы соответствует конституции страны, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон поддерживает соблюдение Украиной "конституционного подхода к сохранению демократии в военное время".

"Мы также четко заявили нашим украинским партнерам о нашей приверженности поддержке не только Украины в ее борьбе, но и о нашей приверженности поддержке осторожного и конституционного подхода к сохранению демократии в военное время", – отметил он.

Также Ведант Патель добавил, что решение президента Украины Владимира Зеленского соответствует конституции страны.

"Насколько я понимаю, это соответствует их конституции, поэтому мы оставим украинцам возможность сообщить что-либо еще по этому поводу", – сказал представитель Госдепа.

Напомним, в минувшие выходные депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Владимир Зеленский утвердил дату президентских выборов в Украине – с его слов, они состоятся в 2024 году.

Позже сам глава Украины Владимир Зеленский высказался против проведения президентских выборов в следующем году.

"Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более тогда, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями для Украины", – отметил он.

При этом, как пишут украинские СМИ, сказать точно, состоятся ли выборы президента в марте 2024 года, можно будет лишь в конце декабря.

Отмечается, что, по закону, президентская кампания должна стартовать за 90 дней, то есть 31 декабря. И если к тому времени Рада не поменяет Избирательный кодекс, который запрещает проведение выборов во время военного положения – а его Зеленский уже предложил продлить до 14 февраля – то, соответственно, выборов в срок не будет.

Между тем в октябре Зеленский заявил, что не собирается баллотироваться на второй срок в случае окончания военных действий, однако, если они продолжатся, то он намерен остаться на своем посту.