Российские СМИ аннулировали новость о перегруппировке войск у Днепра. Почему она сразу выглядела неправдоподобно?

Российские государственные информагентства "РИА Новости" и ТАСС сообщили, что российские военные приняли решение о перегруппировке войск в Херсонской области, однако через несколько минут эти сообщения были аннулированы.

"Новость "Командование группировки "Днепр" приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра“ АННУЛИРУЕТСЯ как выпущенная ошибочно. Мы приносим извинения своим подписчикам и читателям", — говорится в сообщении, которое появилось в телеграм-канале ТАСС.

"Сообщение, вышедшее 13 ноября 2023 года в 10:50 с заголовком „Группировку войск "Днепр" перебросят на более выгодные позиции“, аннулировано", — сообщается на сайте "РИА Новости".

В аннулированной новости со ссылкой на Минобороны России говорилось, что командование группировки "Днепр" в Херсонской области решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра.

После перегруппировки "Днепр" высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях, отмечалось в сообщении.

Минобороны России после аннулирования сообщений заявило, что они были ложными.

«Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", — заявили в ведомстве изданию РБК.

Год назад украинские войска освободили оккупированный Россией Херсон, а российская армия была вынуждена отступить и обустраивать оборонительные позиции на левом (восточном) берегу Днепра в Херсонской области.

В последние дни появились сообщения о том, что украинские военные пытаются закрепиться на новых позициях на левом берегу реки. Как рассказывала Би-би-си, несколько дней назад украинские войска заняли поселок Крынки, а сутки назад перебросили туда тяжелую технику.

Би-би-си удалось поговорить с несколькими российскими военными, которые описали бои под Крынками как «самоубийство».

Источники Би-би-си в российской армии подтвердили, что ВСУ не только перешли на оккупированную Россией территорию и заняли плацдарм на тщательно обороняемом левом берегу Днепра в Херсонской области, но и начали переправлять туда военную технику.

Как говорят источники Би-би-си в ВСУ, с этих позиций украинские военные хотят начать более масштабное наступление — разделить российские войска и перерезать их линию снабжения.

В конце октября стало известно, что командующим российской группировки "Днепр"», отвечающей за херсонское направление, был назначен генерал-полковник Михаил Теплинский.

В начале ноября в телеграм-каналах появились сообщения о том, что штаб группировки в селе Стрелковое подвергся масштабной ракетной атаке. На эти сообщения обращал внимание, в частности, Институт изучения войны (ISW). Ссылаясь на российские источники, он писал, что 1 ноября ВСУ выпустили по Стрелковому крылатые ракеты Stormshadow и противокорабельные ракеты «Нептун», а российской ПВО удалось перехватить только половину этих ракет.

"Совершенно не вписывается в логику военных действий"

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев — о том, почему новость выглядела неправдоподобной

Сообщение о перегруппировке войск в районе Днепра, которое ошибочно распространили российские СМИ якобы от имени Минобороны, выглядело правдоподобным по форме, но не по содержанию.

Во время прошлых отступлений российское оборонное ведомство также использовало термины о переброске войск «на более выгодные позиции» и убеждало аудиторию, что в результате положение только улучшится.

Но если «перегруппировки» осенью прошлого года под Изюмом, Лиманом и Херсоном были вызваны объективной необходимостью, связанной с прямой угрозой окружения и разгрома, то нынешняя ситуация на оккупированной части Херсонской области не выглядит для российской армии столь угрожающей, хотя и может вызывать у них некоторую тревогу.

ВСУ пытаются создать плацдармы на левом берегу Днепра. Им удалось высадить десант в районе села Крынки и отбить российские контратаки. Теперь они наращивают численность переправившихся на левый берег подразделений, усиливают их бронетехникой и постепенно расширяют зону контроля.

Российское командование сосредоточило на этом направлении крупную группировку, но пока не вводит в бой главные силы. Причин тому может быть несколько.

Во-первых, сказывается преимущество ВСУ в артиллерии, размещенной на высоком правом берегу Днепра — при таком раскладе массированное наступление на украинские плацдармы может обернуться неоправданно высокими потерями.

Во-вторых, непонятны планы украинской стороны — высадка десанта под Крынками может оказаться отвлекающим маневром, а основной удар последует в другом месте.

Протяженность береговой линии, за которую отвечает группировка "Днепр", от оконечности Кинбурнской косы до Энергодара, составляет около 300 км, на любом участке возможна десантная операция ВСУ, а резервов у российских военных не так много и они не очень мобильны.

Очевидно, что российское командование, с одной стороны, хотело бы исправить положение в районе Крынок, а с другой — не склонно идти на риск. И до сих пор оно пыталось решить проблему украинских плацдармов на левобережье Днепра атаками ограниченных сил.

Как бы то ни было, сообщение о "перегруппировке" российских войск на восток совершенно не вписывается в логику военных действий. Какой смысл пятиться на восток вдоль Днепра, словно приглашая противника занять и обустроить плацдармы, с которыми только что нещадно боролись?

Чтобы российская армия оставила без боя обширные территории на юго-западе Херсонской области и открыла дорогу в Крым, должны произойти настолько драматические события, что о них сразу же стало бы известно всем.

Но ничего подобного не происходило.