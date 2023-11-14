Глава ВСУ сообщил о "сложной, но контролируемой" ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал главе штабов США о сложной ситуации на фронте по нескольким направлениям, передает NUR.KZ со ссылкой на его Telegram-канал.

В телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном Валерий Залужный рассказал об обстановке в зоне боевых действий, назвав ее "сложной, но контролируемой".

Глава ВСУ отметил, что "самыми горячими" остаются Авдеевское, Купянское и Марьинское направления.

"В то же время Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике", – пишет он.

По его словам, с Брауном они также обсудили планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска.

"Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА. Обсудили вопросы подготовки наших военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений", – написал Залужный.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что их военные применили американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

В начале октября "Русская служба Би-би-си" писала, что российские военные направляют значительные силы на штурм города Авдеевки в Донецкой области: этот населенный пункт постоянно обстреливается, в районе боев замечены большие группы бронетехники.

Отмечалось, что, по мнению некоторых экспертов, армия РФ начала в этом районе одну из самых масштабных наступательных операций за время войны.

Также ранее редакция "Русской службы Би-би-си" писала, что российские государственные информагентства "РИА Новости" и ТАСС сообщили, что российские военные приняли решение о перегруппировке войск в Херсонской области, однако через несколько минут эти сообщения были аннулированы.

Кроме того, в начале ноября США согласовали выделение Украине нового пакета помощи на 425 миллионов долларов.