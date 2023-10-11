Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не собирается баллотироваться на второй срок в случае окончания войны, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Digi24.

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами румынского портала Digi24 рассказал, собирается ли вновь участвовать в выборах.

Он заявил, что если война продолжится, то он останется на своем посту. Но в случае ее завершения баллотироваться на пост президента Украины он не будет.

"Если бы война продолжалась – да, если бы война закончилась – нет (не будет баллотироваться – прим. ред.). Я не могу убежать во время войны", – ответил Зеленский.

Также украинский лидер предположил, когда кончится война в его стране.

"Я точно знаю, что мы перешли в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Я думаю, что я знаю, когда, но я не могу вам этого сказать. Это последняя стадия войны. Это не середина ее.

Первая стадия – это оккупация, затем остановка наступления и перехват инициативы. Я думаю, что мы находимся на последней стадии. У нас есть много страхов, есть деньги, есть оружие, но мы находимся на последней, самой трудной части", – заявил Зеленский.

Ранее его супруга Елена Зеленская оценила возможность переизбрания мужа на второй срок. Первая леди выразила мнение, что если украинское общество не пожелает того, чтобы он был президентом, он, вероятно, не будет баллотироваться.

Добавим, по информации на официальном интернет-представительстве, Владимир Зеленский был избран президентом страны на очередных выборах 21 апреля 2019, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая принял присягу перед народом Украины как глава государства.