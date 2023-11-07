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"Сейчас не время": Зеленский опроверг информацию о выборах президента в Украине

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Глава Украины Владимир Зеленский высказался против проведения президентских выборов в следующем году. Ранее в СМИ появилась информация, что выборы могут пройти в марте 2024 года.

Как пишет УНИАН, ссылаясь на видеообращение Зеленского, глава Украины заявил, что проведение выборов пока не актуально - сейчас украинцам стоит думать о защите государства и "не распадаться" на споры. 

"Ситуация сейчас такая, как и раньше: если не будет победы, то не будет страны. Наша победа возможна. Она будет, если мы все будем сосредоточены именно на ней, а не на спорах, политиканстве или поисках какого-то своего личного интереса", - цитирует издание Зеленского.

Он подчеркнул, что сейчас все ресурсы должны быть направлены на победу - госструктурам стоит заняться именно этим.

"Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более тогда, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями для Украины", - отметил Зеленский. 

Он добавил, что это касается и гражданских органов власти, и военного элемента государства, и чиновников, и Верховной Рады Украины, и Службы безопасности Украины.

Страна.ua уточняет, что выступление президента не означает, что выборов точно не будет.

"Зеленский мог это сказать, чтобы остановить или хотя бы затормозить внутриполитический раздрай, который провоцируют слухи о приближении выборов. Но при этом от самой идеи не отказаться", - подчеркивается в материале издания.

При этом сказать точно, состоятся ли выборы президента в марте 2024 года, как подчеркивает издание, можно будет лишь в конце декабря.

По закону, президентская кампания должна стартовать за 90 дней, то есть 31 декабря. И если к тому времени Рада не поменяет Избирательный кодекс, который запрещает проведение выборов во время военного положения - а его Зеленский уже предложил продлить до 14 февраля - то, соответственно, выборов в срок не будет, пишет издание.

Напомним, вчера депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский утвердил дату президентских выборов в Украине - они якобы состоятся в марте 2024 годе. В Офисе президента эту информацию не комментировали.

Отметим, последние президентские выборы прошли в Украине в апреле 2019 года - тогда Зеленский набрал в три раза больше голосов, чем предыдущий президент Украины Петр Порошенко, и одержал победу.

При этом в октябре этого года Зеленский рассказал, что не собирается баллотироваться на второй срок в случае окончания военных действий, однако, если они продолжатся, то он намерен остаться на своем посту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044429-seychas-ne-vremya-zelenskiy-oproverg-informatsiyu-o-vyborah-prezidenta-v-ukraine/

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