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Россия готова к переговорам по Украине, заявил Шойгу

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу. Фото: Contributor / Getty Images

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что они готовы к переговорам по постконфликтному урегулированию ситуации в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. Во время своей речи он заявил о том, что РФ готова постконфликтному урегулированию ситуации с Украиной и дальнейшему сосуществованию с Западом.

"На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах — как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", – заявил Шойгу.

Кроме того, глава российского минобороны отметил важность обеспечения равноправных отношений между всеми ядерными державами, так как эти государства несут ответственность за поддержание мира и стабильности.

К слову, в августе прошлого года в Саудовской Аравии состоялись двухдневные переговоры о мирном урегулировании в Украине. При этом российскую сторону на встречу не пригласили, так как на мероприятии обсуждался план окончания войны, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

В сентябре глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным. Он заявил, что ситуация в Украине показала, что им надо всерьез заниматься обороной.

Позже на встрече глав государств Центральной Азии с президентом Германии президент Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации в Украине.

О мирных переговорах в октябре высказывался и Владимир Путин.

"Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, – отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры", – заявил Путин.

Недавно в России отработали ответные действия на случай ядерного удара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043129-rossiya-gotova-k-peregovoram-po-ukraine-zayavil-shoygu/

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