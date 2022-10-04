Зеленский подписал указ о невозможности проведений переговоров с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующий указ появился на официальном сайте главы Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 30 сентября о действиях страны "в ответ на попытку России аннексировать территории Украины".

"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", – говорится в первом пункте решения СНБО Украины.

Указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО.

Напомним, что 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля в Москве президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

В тот же день после подписания соглашений в Кремле Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Комментируя решение Зеленского, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора, на пресс-конференции в Брюссели заявил, что двери НАТО открыты для Украины, но сейчас нужно сосредоточиться на ее защите от "российского вторжения".

Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990990-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-nevozmozhnosti-provedeniy-peregovorov-s-putinym/