Зеленский утвердил дату президентских выборов в Украине, заявил депутат

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о том, что Владимир Зеленский утвердил дату президентских выборов в Украине - с его слов, они состоятся в 2024 году.

Нардеп рассказал об этом в ходе интервью телеканал Espreso.

"По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года", - сообщил Гончаренко.

По словам депутата, это исключительно политические задачи, которые перед собой ставит Офис президента.

"Речь идет исключительно о президентских выборах. Поскольку парламентские прямо запрещены Конституцией Украины", - добавил он.

Официальной информации касательно даты проведения президентских выборов в Украине пока нет.

Напомним, в октябре этого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не собирается баллотироваться на второй срок в случае окончания военных действий, однако, если они продолжатся, то он намерен остаться на своем посту.

По информации на официальном сайте президента Украины, Владимир Зеленский был избран главой государства на очередных выборах 21 апреля 2019 года, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая того же года он принял присягу перед народом Украины как глава государства.