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Путин высказался о возможности переговоров с Украиной

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай оценил возможность переговоров с Украиной, передает РИА Новости.

"Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, - отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры", – заявил он.

Также Путин отметил, что в Украине задумываются о разрешении конфликта путем переговоров.

"Трансформация в правильном направлении: "за это похвалю", но этого недостаточно, необходимы конкретные шаги", – пишет агентство.

Глава РФ отреагировал и на поставки со стороны США ракет ATACMS в Украину.

"Если бы они (США – прим. ред.) не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам, а вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего. Нет, это просто продлевает агонию", – сказал он.

По его словам, "это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов"

"Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война, и, конечно, я сказал, что они представляют угрозу, это само собой разумеется, но что самое главное – это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать. И, наконец, это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов", – добавил президент РФ.

Напомним, в январе глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что о каких-либо переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским не может быть и речи.

В августе в Саудовской Аравии состоялись двухдневные переговоры о мирном урегулировании в Украине. Россию на встречу в Джидде не пригласили, поскольку там обсуждается план окончания войны, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем в сентябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Сочи, заявил об отсутствии перспектив на горизонте по достижению мира в Украине.

А вчера президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в соцсетях, что их военные применили американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2041568-putin-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-peregovorov-s-ukrainoy/

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