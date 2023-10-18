Байден прилетел в Израиль

Президент США Джо Байден прибыл в Тель-Авив. Ранее о предстоящем визите сообщал госсекретарь страны Энтони Блинкен, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что визит главы Соединенных Штатов в Израиль проходит на фоне протестов после взрыва в больнице в Газе.

"Своим визитом Байден стремится продемонстрировать решительную поддержку Израиля, который работает над уничтожением ХАМАС, а также ищет пути облегчения гуманитарных страданий в секторе Газа", – отмечают авторы издания.

По данным CNN, Байден проведет переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в рамках двусторонней встречи. В число участников этой встречи войдут другие официальные лица США и военный кабинет Израиля.

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Байден планирует посетить Израиль.

Однако помимо этого сегодня в столице Иордании Аммане должен был состояться саммит с участием президента США Джо Байдена, короля Абдаллы II, президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса, но мероприятие отменили из-за удара по больнице в секторе Газа.

Удар по больнице в Газе

Как сообщала Русская служба Би-би-си, палестинское министерство здравоохранения утверждает, что армия Израиля нанесла удар по больнице Аль-Ахли, расположенной в центральной части сектора Газа. По данным их источников, в результате этой атаки погибли около 500 человек.

Израильские военные в свою очередь заявили, что трагедия в больнице произошла из-за ракет, выпущенных палестинской группировкой "Исламский джихад" (запрещена в Казахстане).

В связи с трагедией президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе. Так же поступили власти Ирака.

Позже о трагедии высказались лидеры других стран и международных организаций.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Через некоторое время стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

Позже над Газой сбросили тысячи листовок, в которых призывали граждан немедленно покинуть территорию.

Недавно о конфликте высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявлял глава государства.

Вчера МИД РК сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке. В министерстве сообщили, что Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев.