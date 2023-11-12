Арабские страны озвучили условие для установления мира с Израилем

Лидеры арабских стран назвали условие установления мира с Израилем – прекращение им оккупации всех палестинских и арабских земель, передает РИА Новости.

В Саудовской Аравии прошел саммит с участием лидеров арабских и мусульманских стран, на котором они обсудили критическую ситуацию в секторе Газа.

"Предварительным условием мира с Израилем и установления с ним нормальных отношений является прекращение оккупации им всех палестинских и арабских земель, а также воплощение независимости государства Палестина с полным суверенитетом в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и осуществление не подлежащих пересмотру прав палестинского народа", – говорится в документе по итогам саммита.

Кроме того, лидеры арабских стран выступили против отделения сектора Газа от Западного берега реки Иордан, подчеркнув необходимость включения этих территорий вместе с Восточным Иерусалимом в состав независимого палестинского государства.

Напомним, на саммите ЛАГ и ОИС в Саудовской Аравии глава МИД РК заявил, что наша страна полностью поддерживает права палестинцев на самоопределение и создание своего государства.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Также ранее СМИ писали, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС достигли договоренностей об обмене пленными женщинами и детьми.

А Белый дом сообщил, что Израиль согласился ввести ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в секторе Газа, чтобы дать мирным жителям северной части анклава возможность спастись от боевых действий.