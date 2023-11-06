О всплеске антисемитизма в Европе заявили в Евросоюзе

В Евросоюзе заявили, что в последние дни в Европе всплеск антисемитских инцидентов достиг необычайно высокого уровня, передает NUR.KZ со ссылкой на Еврокомиссию.

В заявлении на официальном сайте Еврокомиссии говорится, что европейские евреи сегодня снова живут в страхе.

"Мы наблюдаем возрождение антисемитских инцидентов и риторики в Европейском Союзе и во всем мире: бутылки с зажигательной смесью бросают в синагогу в Германии, звезды Давида рисуют на жилых домах во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют лозунги ненависти против евреев", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе отметили, что в эти непростые времена ЕС поддерживает еврейские общины и осуждает "отвратительные действия" антисемитов.

"Они идут против всего, за что выступает Европа. Против наших основных ценностей и нашего образа жизни", - заявили в ЕС.

В союзе заявили, что выступают за общество, основанное на равенстве, инклюзивности и полном уважении прав человека.

"Еврей, мусульманин, христианин – никто не должен жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или своей идентичности. ЕС полон решимости защищать благополучие всех своих сообществ, этнических, религиозных и других", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Представители Еврокомиссии напомнили о том, что публичное подстрекательство к ненависти и насилию - законодательно наказуемые деяния, и пообещали усилить меры безопасности.

"Мы усиливаем соблюдение соответствующего законодательства, чтобы онлайн-платформы быстро и эффективно реагировали на антисемитский или антимусульманский контент в Интернете, будь то террористический контент, разжигание ненависти или дезинформация", - заключили в ЕК.

Напомним, на прошлой неделе постоянный представитель Израиля при ООН, выступая на заседании Совбеза организации, надел желтую звезду, подобную той, что носили евреи в период Холокоста. Он сравнил членов ХАМАС с нацистами и напомнил, что из-за атаки группировки погибло больше 1,4 тыс. мирных жителей Израиля. Постпред подчеркнул, что Совет безопасности ООН не осудил их действия с начала войны.