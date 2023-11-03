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Израиль заявил о ликвидации одного из центральных командиров ХАМАС

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Удары по сектору Газа
Удары по сектору Газа. Фото: Fadel Senna/AFP/Getty Images

Израильские военные заявили о ликвидации одного из командиров ХАМАС, который "принимал центральное участие в управлении боевыми действиями в секторе Газа", передает NUR.KZ со ссылкой на ЦАХАЛ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля, военные ликвидировали командира батальона ХАМАС "Сабра Тель аль-Хава".

"Истребители ЦАХАЛ, действуя на основании точных разведывательных данных, убили Мустафу Далула, командира батальона "Сабра Тель аль-Хава", который с начала войны принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против войск ЦАХАЛ в секторе Газа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние годы Далул занимал ряд должностей в батальоне и бригаде ХАМАС в Газе.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию. Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Несколько дней назад стало известно о том, что Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии – в ЦАХАЛ заявили, что это ответ на обстрелы с их стороны.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они перешли к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС.

Вчера представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Кроме того, стало известно, что Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа, а Колумбия и Чили отзывают своих послов в Израиле.

Также в начале недели представители йеменского движения "Ансар Алла" заявили об ударах по израильским объектам. В СМИ появилась информация о том, что группировка объявила войну Израилю.

Еще вчера мы писали о том, что Иордания в ответ на расширение боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа решила отозвать своего посла из Израиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043992-izrail-zayavil-o-likvidatsii-odnogo-iz-tsentralnyh-komandirov-hamas/

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