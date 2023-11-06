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ХАМАС призвал ООН посетить больницы в секторе Газа

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Последствия удара по госпиталю в Газе
Последствия удара по госпиталю в Газе Фото: Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images

Движение ХАМАС обратилось к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с призывом создать международный комитет для проверки больниц в секторе Газа.

Это, по их словам, необходимо, чтобы опровергнуть сообщения Армии обороны Израиля об использовании зданий для укрытий, передает РИА Новости.

В ХАМАС также заявили, что все больницы анклава открыты для посещения представителями СМИ и международными организациями.

Издание отмечает, что в минувшую пятницу армия Израиля заявила, что нанесла удар по машине скорой помощи. В ЦАХАЛ сообщали, что автомобиль якобы использовался ячейкой палестинского движения ХАМАС, а несколько бойцов движения после атаки погибли.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - теперь здесь ведутся и ближние бои.

Позже в Израиле заявил о ликвидации одного из центральных командиров ХАМАС.

На днях в МИД Казахстана призвали к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

Недавно представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044236-hamas-prizval-oon-posetit-bolnitsy-v-sektore-gaza/

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