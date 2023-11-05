В Израиле один из министров допустил возможность ядерной бомбардировки Газы

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что допускает возможность сброса ядерной бомбы на сектор Газа. Его отстранили от участия в заседаниях правительства.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, отвечая на вопрос в интервью радиостанции Kol Berama о том, следует ли сбросить на сектор Газа атомную бомбу, сказал, что "это одна из возможностей".

Также министр заявил, что не согласен с допуском в сектор какой-либо гуманитарной помощи.

После этого лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал премьер-министра сегодня же уволить Элияху. Заявление министра наследия раскритиковали и другие израильские политики, в частности глава Минобороны Йоав Галант.

В итоге премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил оскандалившегося министра от участия в заседаниях правительства "до дальнейшего уведомления".

Добавим, что, по данным РБК, израильский премьер-министр добавил, что Израиль не рассматривает возможность удара по сектору Газа ядерным оружием, а подобные заявления "оторваны от реальности".

При этом подчеркивается, что министр Амихай Элияху является крайне правым представителем израильского правительства. Он не входит в военный кабинет, сформированный для принятия решений в военное время, и не имеет на него влияния.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию. Во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

Позже министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

В минувшую пятницу сообщалось, что сектор Газа подвергся самому мощному с начала октября обстрелу. В результате ракетных и танковых атак анклав остался без связи и интернета.

Во вторник, 31 октября, Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои. Сегодня Израиль заявил о ликвидации одного из центральных командиров ХАМАС.

При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств, заявил о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов.