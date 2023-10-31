Кто стоит за беспорядками в Махачкале, рассказал Путин

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза, кабмина и силовых ведомств высказался о недавних событиях в Дагестане, передает NUR.KZ со ссылкой на Кремль.

Открывая совещания, глава РФ высказал свое мнение относительного того, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, сообщается на официальном сайте Кремля.

"И за трагедией палестинцев, и за бойней на Ближнем Востоке в целом, за конфликтом в Украине, за многими другими конфликтами в мире – в Афганистане, Ираке, Сирии и так далее – стоят правящие элиты США и их сателлиты. Это уже очевидно для всех.

Именно они повсюду насаждают свои военные базы, по случаю и без всякого случая постоянно используют военную силу, направляют оружие в зоны конфликтов. Они направляют и финансовые средства, в том числе и на Украину, и на Ближний Восток, разжигают ненависть на той же Украине и на Ближнем Востоке", - заявил Путин.

По его мнению, и за вчерашними событиями в Махачкале также стоят западные силы.

"События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Я хочу в этой связи задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, – это титульная нация в Дагестане. Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией", - считает российский президент.

В завершение речи он обратил внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых, своевременных и четких действий.

Напомним, в ночь на понедельник в Махачкале толпа людей ворвалась в аэропорт, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет. Некоторые в толпе держали палестинские флаги.

По данным российских СМИ, участники беспорядков искали прилетевших из Тель-Авива граждан Израиля. Позже в авиагавань прибыл спецназ, участков беспорядков начали задерживать.

СК России возбудил дело о массовых беспорядках. В Минздраве Дагестана сообщили, что в результате произошедшего 10 человек пострадали, еще 10 получили легкие ранения и отказались от госпитализации. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.