В Дагестане толпа штурмовала аэропорт и окружила самолет: 20 человек пострадали (видео)

В воскресенье, 29 октября, в столице Дагестана - Махачкале - протестующие против Израиля заблокировали работу аэропорта и окружили прилетевший из Тель-Авива самолет.

Как сообщает РИА Новости, толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Пользователи соцсетей писали, что прорвавшиеся, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля.

По данным РБК, после прорыва на территорию аэропорта люди окружили самолет, а к месту инцидента прибыл спецназ.

Позже стало известно, что по факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. В управлении МВД по СКФО предупредили, что все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут задержаны и привлечены к ответственности.

Между тем Росавиация в своем Telegram-канале сообщила, что аэропорт Махачкалы будет закрыт до 6 ноября. Все рейсы перенесены либо на резервные аэродромы, либо в другие города.

Позже Telegram-канал Минздрава Дагестана сообщил, что в результате произошедшего пострадали 10 человек.

"Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.

Еще 10 человек обратились за медпомощью, но от госпитализации отказались.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа – в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

25 и 26 октября несколько городов Израиля подверглись ракетному обстрелу. Израильские СМИ пишут, что ракеты были выпущены с территорий Ливана и сектора Газа.

А 27 октября сообщалось, что сектор Газа подвергся самому мощному с начала октября обстрелу. В результате ракетных и танковых атак анклав остался без связи и интернета.

На следуюдщий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пропалестинском митинге в Стамбуле пообещал объявить Израиль военным преступником.