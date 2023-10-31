"Забыли, для чего был создан этот орган": постпред Израиля надел желтую звезду на заседании Совбеза ООН

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, выступая на заседании Совбеза, надел желтую звезду, подобную той, что носили евреи в период Холокоста, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, Эрдан сравнил членов ХАМАС с нацистами и напомнил, что из-за атаки группировки погибло больше 1,4 тыс. мирных жителей Израиля. Постпред подчеркнул, что Совет безопасности ООН не осудил их действия с начала войны.

После этого дипломат рассказал о гибели своих родственников в концлагере Аушвиц (Освенцим) в период Второй мировой войны. Когда это происходило, "мир безмолвствовал", заявил Эрдан и прикрепил к пиджаку бумажную звезду Давида с надписью "Never Again" ("Больше никогда").

"Некоторые страны-члены (ООН - прим. ред.) ничего не усвоили за прошедшие 80 лет. Некоторые из вас забыли, зачем был основан этот орган. Поэтому я напомню вам.

С этого дня каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать, что значит молчание перед лицом зла. Как мои деды и бабушки, и деды и бабушки миллионов евреев, с этого момента моя команда и я будем носить желтые звезды", - цитирует издание Эрдана.

Вслед за постпредом желтую звезду прикрепили и другие члены израильской делегации.

Желтая звезда делегации Израиля. Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Уточняется, что желтая звезда, или Лата, - отличительный знак, который обязаны были носить евреи в некоторых государствах в отдельные исторические периоды, в том числе в нацистской Германии и на подконтрольных ей территориях во времена Холокоста. Звезды использовались, чтобы отличать евреев в общественных местах.

Эрдан пояснил, что израильские представители будут носить эти звезды, пока Совбез ООН не осудит действия ХАМАС.

Отмечается, что с 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль, Совбез ООН рассмотрел четыре проекта резолюции о гуманитарной ситуации в секторе Газа: два от России, и по одному - от Бразилии и США. Но ни один из них не был принят.

Осуждение атаки ХАМАС на Израиль и требование об освобождении заложников, в частности, содержались в американском и российском проектах.

При этом 27 октября Генассамблея ООН одобрила проект резолюции, внесенный Иорданией. В нем не было положений с осуждением атаки ХАМАС и требования освободить заложников. До этого Генассамблея рассматривала канадский проект, в котором содержались эти пункты, однако инициатива не набрала достаточного количества голосов.

Издание уточняет, что резолюции Генассамблеи ООН не носят обязательного характера.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В минувшую пятницу сообщалось, что сектор Газа подвергся самому мощному с начала октября обстрелу. В результате ракетных и танковых атак анклав остался без связи и интернета.