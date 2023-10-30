Погром в аэропорту Махачкалы. Главное к полудню понедельника

Вечером в воскресенье толпа прорвалась в здание аэропорта Махачкалы, а затем и на летное поле, чтобы не допустить прибытия «беженцев из Израиля». Информация о том, что их якобы собираются поселить в Дагестане, распространялась в местных телеграм-каналах. В итоге были задержаны 60 человек, глава республики обвинил в беспорядках «предателей» и «бандеровцев».

Протестующие начали собираться у аэропорта Махачкалы около 19:00 (по московскому времени), предполагая, что «беженцы из Израиля» прилетят рейсом авиакомпании Red Wings из Тель-Авива (это регулярный рейс, выполняется несколько раз в неделю).

Некоторые люди пришли с флагами Палестины, другие — с антиизраильскими плакатами.

Сначала в поисках «евреев» протестующие начали проверять документы у людей, выходящих из аэропорта. Согласно видео, опубликованному каналом «Подъем», за еврея приняли, в частности, молодого человека, который утверждал, что он узбек — около 20 человек окружили его и отказывались вернуть паспорт.

Дороги, ведущие в аэропорт, были перекрыты, на место приехала полиция. На одном из видео, опубликованных каналом «Осторожно, новости!», было слышно, что полицейский говорит в мегафон, что «понимает состояние» собравшихся, но просит их успокоиться.

Однако успокоить протестующих полицейским не удалось — толпа в несколько сотен человек прорвалась в здание международного терминала аэропорта и, выкрикивая антисемитские лозунги, начала искать евреев там.

Вскоре протестующим удалось прорваться и на летное поле аэродрома, в сети появились видео, на которых люди пытаются залезть на крыло одного из самолетов.

Работа аэропорта оказалась парализована, самолеты, которые должны были совершить посадку, были перенаправлены на другие аэродромы. Пассажиры рейса из Дубая, который успел сесть в Махачкале, рассказали, что из-за разъяренной толпы их не выпускали из самолета еще пять часов после прилета.

Согласно сообщению Росавиации, освободить аэропорт от протестующих силовикам удалось только к 22:20. При этом работа аэропорта до сих пор не восстановлена, его планируют открыть 31 октября в 03:00 по московскому времени. «Аэрофлот» временно перенес свои рейсы в Грозный, другие авиакомпании откладывают перелеты.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ч.ч.1, 2 ст. 212 УК РФ). В заявлении СКР события в аэропорту дагестанской столицы названы «погромами», участники которых «оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов». Дома у подозреваемых следователи проводят обыски.

В МВД утром в понедельник сообщили, что силовики задержали 60 участников беспорядков и установили личности еще 150.

Согласно видео, которые публиковались в соцсетях, во время беспорядков в аэропорту протестующие кидали в силовиков камни, а те в ответ стреляли в воздух из автоматического оружия.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали девять сотрудников полиции, двое из которых находятся в больнице. По информации минздрава Дагестана, в общей сложности пострадали более двадцати человек — и силовики, и гражданские лица.

По данным телеграм-каналов, достаточно сильно пострадал и сам аэропорт: разгромлены склады, разграблены магазины. Однако официально эта информация не подтверждена.

Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя беспорядки утром в понедельник, заявил, что «прощения не будет никому». Ответственность за произошедшее он возложил на телеграм-канал «Утро Дагестана», который «администрируется и регулируется с территории Украины — предателями, бандеровцами».

Также Меликов заявил, что упущения были допущены в информационной работе правоохранительный органов.

На прошедших выходных в Дагестане начали распространяться слухи о том, что в республике могут поселить «беженцев из Израиля». Вечером в субботу на фоне этих слухов жители еще одного дагестанского города — Хасавюрта - атаковали гостиницу.

Такую информацию публиковал, в частности, канал «Утро Дагестана», который запустил уехавший в Украину бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (в реестре «иноагентов»). На фоне беспорядков Пономарев заявил, что больше не имеет никакого отношения к каналу, хотя еще несколько месяцев назад, говоря с журналистами, называл его «своим».

Меликов предложил участникам беспорядков «отмыться от позора», отправившись воевать в Украину. А директор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов назвал погром «необдуманным поступком наших земляков».

«Ведь такие действия ничем и никому не помогут, — написал он в телеграм-канале. — Мы все искренне переживаем за то, что происходит в Палестине и лучшее, что сейчас мы можем сделать — помолиться за них».

Кремль заявил, что уже в понедельник президент Владимир Путин проведет «большое совещание», чтобы обсудить «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. На совещание позвали премьера Михаила Мишустина, спикеров обеих палат российского парламента и руководителей силового блока — генпрокурора, главу СКР, секретаря Совбеза, руководителей ФСБ, СВР, Минобороны, МВД и Росгвардии, а также министра иностранных дел.