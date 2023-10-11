Израиль объявил о переходе к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант вчера заявил, что армия страны переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа, передает The Times of Israel.

"Я снял все ограничения, у нас [восстановлен] контроль над территорией, и мы переходим к полномасштабному наступлению", – сказал Галант.

Глава Минобороны Израиля заявил об этом во время обращения к войскам, расположенным вдоль границы с Газой.

"ХАМАС хотел перемен в секторе Газа, и он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что он думал. Они пожалеют об этом моменте. Газа никогда не вернется к тому, что было раньше", – добавил он.

Также сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник президенту США Джо Байдену, что у их страны нет другого выбора, кроме как начать наземную операцию против ХАМАСа в секторе Газа.

"Мы должны войти. Мы не можем сейчас вести переговоры", – сказал Нетаньяху.