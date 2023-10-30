Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Израиль нанес удары по объектам в Сирии

Опубликовано:

Ракетные установки
Ракетные установки. Иллюстративное фото: Eddie Gerald/Getty Images

Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии - в ЦАХАЛ заявили, что это ответ на обстрелы с территории Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"В ответ на обстрелы из Сирии по израильской территории ранее, в воскресенье, самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Как пишет издание, ранее армия Израиля заявляла, что зафиксировала обстрел со стороны Сирии и открыла ответный огонь. Тогда сообщалось, что запущенные со стороны Сирии снаряды упали на открытую местность.

Отметим, что с момента обострения конфликта между ХАМАС и Израилем Сирия не раз заявляла об обстреле со стороны последнего. 22 октября в Сирии заявили, что военные Израиля нанесли удары по аэропортам в Алеппо и Дамаске, авиагавани были выведены из строя.

В Израиле заявляли, что наносят лишь ответные удары на атаки со территории Сирии.

К слову, ранее американские военные базы на территории Сирии также подверглись обстрелу. Позже в Пентагоне заявили, что отправят на Ближний Восток еще 900 военных, а также развернут здесь батарею противоракетной обороны THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В минувшую пятницу сообщалось, что сектор Газа подвергся самому мощному с начала октября обстрелу. В результате ракетных и танковых атак анклав остался без связи и интернета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043095-izrail-nanes-udary-po-obektam-v-sirii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.