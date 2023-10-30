Израиль нанес удары по объектам в Сирии
Опубликовано:
Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии - в ЦАХАЛ заявили, что это ответ на обстрелы с территории Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
"В ответ на обстрелы из Сирии по израильской территории ранее, в воскресенье, самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Как пишет издание, ранее армия Израиля заявляла, что зафиксировала обстрел со стороны Сирии и открыла ответный огонь. Тогда сообщалось, что запущенные со стороны Сирии снаряды упали на открытую местность.
Отметим, что с момента обострения конфликта между ХАМАС и Израилем Сирия не раз заявляла об обстреле со стороны последнего. 22 октября в Сирии заявили, что военные Израиля нанесли удары по аэропортам в Алеппо и Дамаске, авиагавани были выведены из строя.
В Израиле заявляли, что наносят лишь ответные удары на атаки со территории Сирии.
К слову, ранее американские военные базы на территории Сирии также подверглись обстрелу. Позже в Пентагоне заявили, что отправят на Ближний Восток еще 900 военных, а также развернут здесь батарею противоракетной обороны THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot.
Конфликт Израиля и группировки ХАМАС
В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.
Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.
В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.
С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.
В минувшую пятницу сообщалось, что сектор Газа подвергся самому мощному с начала октября обстрелу. В результате ракетных и танковых атак анклав остался без связи и интернета.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043095-izrail-nanes-udary-po-obektam-v-sirii/