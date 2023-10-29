Премьер Израиля удалил твит про ХАМАС, вызвавший волну критики

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил пост в соцсетях, в котором заявил, что он не был не предупрежден об атаке со стороны ХАМАС, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздно вечером в субботу опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter) заявление о том, что руководители служб безопасности не предупреждали его о готовящейся атаке ХАМАС.

"Вопреки ложным утверждениям: ни при каких обстоятельствах и ни на каком этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях ХАМАС", – гласил оригинал сообщения, опубликованного через несколько часов после пресс-конференции Нетаньяху с министром обороны Йоавом Галлантом и членом чрезвычайного правительства Бени Ганцем.

Твит был удален спустя 9 часов, однако все равно вызвал волну критики в сторону премьера. Через час после удаления Нетаньяху принес извинения.

"Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не должно было быть сказано, и я прошу прощения за это.

Я полностью поддерживаю всех руководителей служб безопасности. Я поддерживаю начальника штаба ЦАХАЛа, командиров и солдат, которые находятся на передовой и сражаются за наш дом", – заявил он.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа – в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

25 и 26 октября несколько городов Израиля подверглись ракетному обстрелу. Израильские СМИ пишут, что ракеты были выпущены с территорий Ливана и сектора Газа.

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пропалестинском митинге в аэропорту Ататюрк в Стамбуле пообещал объявить Израиль военным преступником.