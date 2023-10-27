США в ответ на атаку своих баз ударили по объектам в Сирии и отправят сотни военных на восток

Соединенные Штаты Америки в ответ на атаки своих баз на Ближнем Востоке нанесли удары по объектам в Сирии. Кроме того, как выяснилось, Пентагон направит на Ближний Восток еще 900 своих военных.

Как сообщается на официальном сайте Пентагона, 26 октября Вооруженные силы США по указу Байдена нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции.

Минобороны США заявило, что удары были нанесены в целях самообороны и являются ответом на "продолжающиеся безуспешные попытки нападений на американских служащих в Ираке и Сирии", которые начались 17 октября. В результате этих нападений один гражданин США погиб от сердечного приступа, 21 военный получил ранение, но уже вернулся в строй.

"Соединенные Штаты не стремятся к конфликту и не имеют ни намерения, ни желания участвовать в дальнейших боевых действиях, но эти поддерживаемые Ираном нападения на силы США неприемлемы и должны прекратиться.

Иран хочет скрыть свою роль в этих нападениях на наши силы. Мы им не позволим. Если нападения иранских доверенных лиц на силы США продолжатся, мы без колебаний примем дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа", - говорится в сообщении Пентагона.

При этом в ведомстве заверили, что удары никак не связаны с конфликтом между ХАМАС и Израилем.

"Мы по-прежнему призываем все государственные и негосударственные образования не предпринимать действий, которые могли бы перерасти в более широкий региональный конфликт", - заключили в Пентагоне.

Между тем CNN сообщает, что в ближайшее время США направят на Ближний Восток 900 своих военных.

"Развертываемые подразделения включают в себя батарею противовоздушной обороны терминала в Форт-Блиссе, штат Техас, батареи Patriot из Форт-Силла, штат Оклахома, батареи Patriot и Avenger из Форт-Либерти, Северная Каролина, и связанные с ними элементы штаба противовоздушной обороны из Форт-Блисса и Форт-Кавазоса, Техас", - сообщил журналистам генерал Пэт Райдер.

Он добавил, что эти военные не будут направлены в Израиль - они необходимы для "поддержки региональных усилий по сдерживанию и дальнейшего укрепления возможностей защиты сил США".

Напомним, 17 октября три ударных дрона нанесли удары по позициям США в Ираке, а в ночь на 20 октября два дрона атаковали американскую базу в Сирии.

23 октября две базы США на северо-востоке Сирии подверглись атакам беспилотников. Ответственность за атаку взяли на себя боевики вооруженных отрядов, входящих в движение "Исламское сопротивление".

Тогда же Джо Байден внезапно прервал пресс-конференцию, посвященную экономической ситуации, и направился в ситуационный центр Белого дома. Он заявил, что появилась срочная проблема, которую нужно решить.

Добавим также, на прошлой неделе Пентагон заявил, что США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетной обороны THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot.

Сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин после разговора с Джо Байденом и обсуждения "недавней эскалации со стороны Ирана и его прокси-сил" дал указание предпринять ряд дополнительных шагов по дальнейшему укреплению позиций его ведомства на Ближнем Востоке.