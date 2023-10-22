Сирия заявила об авиаударах Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо

Министерство транспорта Сирия заявило, что военные Израиля нанесли удары по аэропортам в Алеппо и Дамаске. На данный момент они выведены из строя, передает SANA.

"В воскресенье утром Израиль совершил грубую агрессию против международных аэропортов Дамаска и Алеппо, выведя их из строя, все запланированные рейсы в аэропортах Дамаска и Алеппо (на прилет и вылет) будут переведены в международный аэропорт Латтакии", – пишет издание со ссылкой на Министерство транспорта Сирии.

Ранее издание со ссылкой на военный источник сообщало, что атака была совершена в 05:25 по местному времени (08:25 по времени Астаны).

"Агрессия была направлена на международные аэропорты Дамаска и Алеппо, в результате чего погиб гражданский работник аэропорта Дамаска и был ранен другой работник", – говорится в материале.

В результате атаки нанесен материальный ущерб взлетно-посадочным полосам обоих аэропортов.

Представители Армии обороны Израиля пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, на прошлой неделе армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстрелах со стороны Сирии – был открыт ответный артиллерийский огонь.

Позже Министерство обороны Сирии заявило, что Международный аэропорт Алеппо, одного из крупнейших городов страны, полностью выведен из строя после ударов Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала удар по Сирии ответом на ракеты запущенные с территории арабской республики.