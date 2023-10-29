В секторе Газа начал появляться интернет

Интернет, а также мобильная связь начали постепенно восстанавливаться на территории сектора Газа после полного их отключения со стороны властей Израиля несколько дней назад.

Интернет начал возвращаться в секторе Газа после полного отключения со стороны властей Израиля ранее.

Как пишет телеканал Al Jazeera, некоторые жители Палестины смогли связаться с родными, находящимися в Газе. Однако никто пока не знает, надолго ли будет доступен выход в Сеть.

Наряду с этим палестинская телекоммуникационная компания Paltel также сообщила, что в регионе постепенно восстанавливаются услуги стационарной и мобильной связи, а также интернета.

27 октября местная телекоммуникационная компания Jawwal подтвердила полное отключение услуг связи и интернета в секторе Газа.

Позже министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр заявил, что в Израиле отказались снова подключить услуги мобильной связи и интернета в регионе, передает РИА Новости.

При этом на прошлой неделе Илон Маск заявлял, что его компания намерена помочь международным гуманитарным организациям в секторе Газа со связью при помощи интернет-терминалов Starlink, передает The Wall Street Journal.

Однако газета называет маловероятным тот факт, что в секторе Газа, где до введения Израилем полной блокады в ответ на атаки ХАМАС действовали жесткие ограничения на ввоз товаров, есть какие-либо терминалы Starlink.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа – в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

25 и 26 октября несколько городов Израиля подверглись ракетному обстрелу. Израильские СМИ пишут, что ракеты были выпущены с территорий Ливана и сектора Газа.

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пропалестинском митинге в аэропорту Ататюрк в Стамбуле пообещал объявить Израиль военным преступником.