США направляют на Ближний Восток комплексы THAAD и Patriot

США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетной обороны THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление главы Пентагона.

Как говорится на официальном сайте Минобороны США, Ллойд Остин после разговора с Джо Байденом и обсуждения "недавней эскалации со стороны Ирана и его прокси-сил" дал указание предпринять ряд дополнительных шагов по дальнейшему укреплению позиций его ведомства на Ближнем Востоке.

"Эти шаги позволят укрепить региональные усилия по сдерживанию, усилить защиту американских войск в регионе и оказать помощь в защите Израиля", – говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, глава Пентагона перебросил на Ближний Восток авианосцы USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower.

"Я также активизировал развертывание батареи системы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему региону для усиления защиты американских войск", – заявил министр обороны США.

Кроме того, на случай непредвиденных обстоятельств Ллойд Остин отдал приказ о готовности к развертыванию дополнительного числа военнослужащих.

Добавим, что по информации на сайте Lockheed Martin, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) – это высокоэффективная, проверенная в боях система защиты от угроз, связанных с баллистическими ракетами малой, средней и промежуточной дальности. THAAD – единственная американская система, предназначенная для перехвата целей за пределами и в атмосфере.

Согласно информации на сайте армии США, Patriot – самая современная система ПВО армии США. Она способна поражать как высокоэффективные самолеты, так и тактические баллистические ракеты и является единственной действующей системой ПВО, способной сбивать атакующие ракеты.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

МИД РК также сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке. В министерстве сообщили, что Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев.

Тем временем администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 105 миллиардов долларов. В эту сумму входит помощь Украине и Израилю - ранее глава Белого Дома выступил с обращением к американцам по этому поводу.

Вчера стало известно о том, что в сектор Газа пустили грузовики с гуманитарной помощью – по информации СМИ, КПП закрыли после того, как на территорию анклава въехали 20 грузовиков.

Также спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа – в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

Между тем ранее боевики ХАМАС освободили из своего плена американских гражданок Джудит и Натали Раанан – информацию об этом подтвердили власти США и Израиля.

Позже пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари назвал число людей, которые находятся в заложниках у ХАМАС.

Сегодня мы писали, что боевое крыло палестинского исламистского движения ХАМАС объявило о готовности отпустить еще двух заложниц.