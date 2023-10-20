Байден запросил у конгресса 105 млрд долларов: сколько передадут Израилю и Украине

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 105 миллиардов долларов. В эту сумму входит помощь Украине и Израилю, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Администрация президента Байдена запросила у Конгресса США 105 млрд долларов на обеспечение безопасности для Украины, Израиля, Тайваня и южной границы Соединенных Штатов.

Наибольшая сумма в этом пакете приходится на украинскую сторону – более 61 млрд долларов.

На Израиль из этой суммы хотят выделить 14,3 млрд долларов, 2 млрд долларов – на безопасность Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона, чуть более 9 млрд долларов – на гуманитарную помощь.

Кроме того, 6,4 млрд долларов Белый дом запрашивает на финансирование пограничных операций в рамках борьбы с нелегальной миграцией на своей южной границе.

Ранее американский президент своем обращении призвал американцев решительно поддержать Израиль и Украину.

Напомним, недавно Конгресс США утвердил временный бюджет страны на 45 дней, чтобы избежать остановки работы правительства, или шатдауна, исключив оттуда помощь Украине в размере 6,2 млрд долларов. Позже народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что для дальнейшего финансирования Штатами потребностей Киева в Украине в течение 45 дней не должно быть ни одного крупного коррупционного скандала.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

О конфликте высказался и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем.

Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявлял глава государства.

МИД РК также сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке. В министерстве сообщили, что Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев.

Добавим также, что ранее по больнице в секторе Газа был нанесен удар, в результате погибли сотни человек.

Палестинское министерство здравоохранения обвинило в ударе израильские силы, однако последние отрицают это. По их словам, трагедия в больнице произошла из-за ракет, выпущенных группировкой "Исламский джихад".

Сегодня стало известно об ударе по православной церкви в Газе. Сообщается, что под завалами церкви могут находиться десятки человек.

Между тем Израиль во время эскалации посетили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Также стало известно, что церемония вручения музыкальной премии MTV Europe Music Awards в этом году не состоится из-за нестабильной ситуации в мире.