Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Он заявил, что Казахстан выступает против террористических методов решения международных проблем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.

На фоне нынешнего застоя в Совбезе ООН лидер Казахстана считает возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной Ассамблеи ООН как наиболее представительного органа этой универсальной организации.

"В то же время нам нельзя забегать вперед в деле реформирования Совета Безопасности ООН. На наш взгляд, этот важнейший орган должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга. Отрадно, что эта позиция, по сути, является общей для присутствующих здесь глав государств", – сказал президент страны.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит заседание Совета глав государств – участников СНГ, в котором помимо лидеров Казахстана и Кыргызстана принимают участие президенты России, Беларуси, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, а также генсек СНГ.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом сегодня. В международном аэропорту Бишкека его встретил председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Жапарова Акылбек Жапаров.

Также сегодня во время заседания в узком составе президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать Палестинское Государство со столицей в восточном Иерусалиме.

По информации на интернет-портале СНГ, Совет глав государств Содружества Независимых Государств как высший орган содружества обсуждает и решает любые принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов Содружества.

В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания Совета глав государств.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой.

Наряду с этим Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Разразившийся конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что поддерживает законную оборону палестинской нации.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

На днях стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.