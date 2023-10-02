США поставили Киеву условие для получения новой помощи, заявили в Украине

Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что Соединенные Штаты Америки выдвинули Киеву условие для дальнейшего финансирования, передает NUR.KZ со ссылкой на Страна.ua.

Как написал Железняк в своем Telegram-канале, для дальнейшего финансирования США потребностей Киева в Украине в течение 45 дней не должно быть ни одного крупного коррупционного скандала.

Нардеп напомнил, что во время переговоров Зеленского с Байденом в Белом доме власти США сделали особой акцент на теме коррупции.

"Всем тем, кто в Офисе президента рассказывал, что у нас с США "все ок", "все нас любят", "кого президент обнимет - тот и победит на выборах", надо закрыть рот. Просто не лезть туда, где они, очевидно, "факапятся". И нужно слушать тех, кто еще полгода назад говорил о надвигающихся проблемах", - считает нардеп.

Напомним, Конгресс США вчера утвердил временный бюджет страны на 45 дней, чтобы избежать остановки работы правительства, или шатдауна, исключив оттуда помощь Украине в размере 6,2 млрд долларов. В субботу Белый дом сообщил, что законопроект подписал президент Джо Байден.

Временное финансирование на 45 дней включает средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий, но не предусматривает помощи Украине.

Как поясняла Русская служба BBC, если бы соглашение не было достигнуто, начался бы четвертый за последнее десятилетие шатдаун - так в Америке называют прекращение финансирования бюджетников. Оказались бы перекрыты расходы на госуправление, которые составляют около 25% всех трат бюджета. Ни социальные выплаты, ни возможность выпускать и рефинансировать долг при этом не ограничиваются.

К слову, в ночь на воскресенье на сайте Белого дома появилось заявление Байдена относительно помощи Украине.

"США ни при каких обстоятельствах не могут позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я ожидаю, что спикер Палаты представителей Маккарти сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит предоставление поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент", - заявил глава США.

Напомним также, что во второй половине сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается.