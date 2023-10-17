МИД Казахстана сделал заявление по вооруженному столкновению между ХАМАС и Израилем

Министерство иностранных дел Казахстана сделало официальное заявление по вооруженному столкновению между ХАМАС и Израилем, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

"Поддерживаем призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости незамедлительного освобождения заложников без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи.

Как заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на Саммите СНГ в Бишкеке: "Нельзя прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать".

Казахстан также призывает Израиль воздержаться от непропорционального использования силы, ведущего к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа и разрушению гражданской инфраструктуры.

В этой ситуации крайне важно соблюдать нормы международного права, а также следовать соответствующим резолюциям СБ ООН, предусматривающим законные права палестинского народа. Насилие порождает ответное насилие и неизбежно приведет к трагическим последствиям для Ближнего Востока и всего мира.

Казахстан выражает солидарность с международным сообществом, требующим отменить установленные временные рамки для эвакуации жителей сектора Газа и обеспечения полной защиты гражданских лиц, которые не должны быть заложниками конфликта.

В этой связи Казахстан призывает стороны обеспечить скорейшее прекращение боевых действий и активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона на основе формулы "два государства для двух народов", – говорится в заявлении МИД РК.

Обострение конфликта Израиля и группировки ХАМАС

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Обострившийся в регионе конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Через некоторое время стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

Позже над Газой сбросили тысячи листовок, в которых призывали граждан немедленно покинуть территорию.

О ситуации много говорят в мировом сообществе. Так, мы рассказывали, что представители разных стран, а также международные организации высказались о происходящем.

На эту же тему высказался и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявлял Касым-Жомарт Токаев.

Также сегодня стало известно, что завтра, 18 октября, президент США Джо Байден приедет в Израиль.

Позже CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил, что США направили к берегам Израиля команду быстрого реагирования, которая состоит из двух тысяч пехотинцев.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал условия, при которых может завершиться война между Израилем и группировкой ХАМАС – по его словам, война может завершиться "без единого выстрела", только если боевики сложат оружие, отпустят заложников и сдадутся.