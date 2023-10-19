Премьер Британии прибыл в Израиль (фото, видео)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня прибыл в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, передает .

"Сунак прибыл в Израиль. Ожидается, что премьер-министр проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Исааком Герцогом", – пишет издание.

По информации , после этого британский премьер посетит ряд других региональных столиц в рамках дипломатической кампании, направленной на предотвращение эскалации боевых действий.

При этом в Даунинг-стрит не уточнили, куда именно Сунак направится после Израиля, но отметили, что встретится с коллегами "со всего Ближнего Востока".

Также издание пишет, что в ходе встреч он будет настаивать на скорейшем открытии маршрута в Газу для доставки гуманитарной помощи и выхода тех, кто оказался в ловушке на этой территории, а также намерен выразить соболезнования жертвам войны с обеих сторон.

"Каждая смерть мирного жителя – это трагедия. И слишком много жизней было потеряно в результате чудовищного террористического акта ХАМАС.

Нападение на госпиталь "Аль-Ахли" должно стать переломным моментом для лидеров региона и всего мира, чтобы объединить усилия и избежать дальнейшей опасной эскалации конфликта. Я буду следить за тем, чтобы Великобритания находилась в авангарде этих усилий", – сказал Сунак в преддверии поездки.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Через некоторое время стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

Позже над Газой сбросили тысячи листовок, в которых призывали граждан немедленно покинуть территорию.

Недавно о конфликте высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявлял глава государства.

На этой неделе МИД РК сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке. В министерстве сообщили, что Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев.

Вчера в Израиль прилетел президент США Джо Байден.

Он заявил, что США продолжит помогать Израилю при любых обстоятельствах, и поддержал версию о том, что ракета, попавшая в больницу Газы прошлой ночью, была выпущена "другой командой".

Тем временем пропалестинские протестующие ворвались в здание Капитолия США в Вашингтоне с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Сотни человек арестованы.

Удар по больнице в Газе

Как сообщала Русская служба Би-би-си, палестинское министерство здравоохранения утверждает, что армия Израиля нанесла удар по больнице Аль-Ахли, расположенной в центральной части сектора Газа. По данным их источников, в результате этой атаки погибли около 500 человек.

Израильские военные в свою очередь заявили, что трагедия в больнице произошла из-за ракет, выпущенных палестинской группировкой "Исламский джихад" (запрещена в Казахстане).

В связи с трагедией президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе. Так же поступили власти Ирака.